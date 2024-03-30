Авиакомпании запретили летать через Европу из-за якобы связей с РФ

Евросоюз отказал турецкой авиакомпании Southwind Airlines в разрешении совершать полеты между Турцией и странами объединения из-за якобы связей с Россией. Об этом в пятницу сообщило издание Turizm Güncel.

По его данным, в четверг руководящие органы ЕС проинформировали власти входящих в него государств об этом решении, оно вступило в силу немедленно. Его юридическим основанием послужил санкционный регламент от 31 июля 2014 года, предполагающий ограничительные меры в отношении России из-за ситуации на Украине.

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По данным издания, Southwind Airlines планировала рейсы в Берлин, Дюссельдорф, Франкфурт, Гамбург, Мюнхен и Штутгарт, а также греческий Ираклион. Кроме того, из-за закрытия воздушного пространства ЕС авиакомпания не сможет организовывать полеты в швейцарский Цюрих, отмечает издание.

В понедельник агентство транспорта и коммуникаций Финляндии Traficom отказало Southwind Airlines в разрешении начать полеты между странами из-за того, что контроль над транспортным предприятием якобы осуществляют не граждане Турции, а российские структуры.

Как следует из данных на сайте Southwind Airlines, авиакомпания была создана в Турции 15 апреля 2022 года для перевозок россиян на курорты страны, она базируется в Анталье. В августе прошлого года компания совершила первый рейс в РФ.