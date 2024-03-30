В районе Ниагарского водопада объявили режим ЧС

Власти канадского региона, расположенного в районе Ниагарского водопада (провинция Онтарио), объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с ожидающимся 8 апреля полным солнечным затмением.

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"Режим чрезвычайной ситуации объявляется в соответствии с положениями [провинциального] Закона о чрезвычайных ситуациях и гражданской защите", - говорится в пресс-релиза региона Ниагара. Эта мера, как указано в документе, позволит местным властям оперативно использовать дополнительные меры для обеспечения правопорядка и защиты инфраструктуры.

Ранее полиция Ниагары выпустила предупреждение, что до миллиона человек могут приехать в регион, чтобы увидеть солнечное затмение, так как Ниагарский водопад является одной из лучших площадок в мире для наблюдения за этим природным явлением. В связи с этим в районе водопада ожидаются не только большие скопления людей, но и проблемы с автомобильным трафиком, большие очереди на заправочных станциях, в магазины, рестораны и другие центры обслуживания населения. Для регулирования этих потоков местные власти мобилизуют все ресурсы.

На сайте правительства региона Ниагара указано, что полное солнечное затмение произойдет 8 апреля с 14:04 до 16:32 по местному времени (21:04-23:32 мск). Полностью Луна закроет Солнце в 15:18 по местному времени (22:18 мск). Отмечается, что в этот промежуток времени опасно наблюдать за солнечным затмением без специальных средств защиты глаз.

В связи с этим в Ниагаре, а также в нескольких школах провинции Онтарио 8 апреля отменены занятия.