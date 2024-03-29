Политолог Александр Каргин в Разговоре с Рамблером прокомментировал новое заявление президента США Джо Байдена о готовности ряда арабских государств признать Израиль и указал на ошибки, допущенные в нем американским лидером.

Ранее на мероприятии Демократической партии в Нью-Йорке по сбору средств на президентскую кампанию Байден заявил, что несколько государств Персидского залива, включая Катар и Саудовскую Аравию, готов признать Израиль. "Я работаю с саудовцами и со всеми другими арабскими странами, включая Египет, Иорданию и Катар. Они готовы полностью признать Израиль. Впервые полностью признать Израиль. Но должен быть план действий после Газы, и должен быть путь к решению о двух государствах", - сказал глава США.

Как известно, у президента США часто возникают когнитивные проблемы, – он оговаривается, что-то забывает и произносит те вещи, которые не соответствуют действительности. При этом его ситуация не улучшается. Так вот сейчас он просто забыл о том, что Египет признал Израиль еще порядка сорока лет тому назад, что между Израилем и Египтом было заключено мирное соглашение. На основании мирного договора Израиль передал Египту Синайский полуостров, а Египет тогда отказался брать под свой контроль сектор Газа, хотя Израиль настаивал на этом. Значимая часть проблематики сектора Газа началась именно в тот момент. Израиль хотел отдать сектор Газа, поскольку это арабский анклав, и страна не хотела его контролировать, однако Египет отказался его забирать по понятным с его точки зрения причинам: данная территория для египетских властей виделась источником напряженности, туда ссылали преступников, там были сильны настроения исламистов и различных радикальных движений. Александр Каргин Востоковед, политолог, эксперт по Израилю и Ближнему Востоку

У Иордании, которую в свое речи упомянул Байден, также уже есть мирный договор с Израилем, подчеркнул специалист.

«Мирный договор между странами был заключен в 1994 году, Иордания и Израиль уже признают друг друга, у них есть дипломатические представительства и тому подобное», - напомнил собеседник.

В Катаре ранее уже намекали на готовность подписать мирный договор с Израилем, а в Саудовской Аравии об этом говорили напрямую, подчеркнул Каргин.

«При этом в Саудовской Аравии заявляли, что подписать мирный договор нужно после окончания конфликта в секторе Газа и после появления палестинского государства, но сейчас сложно сказать, насколько Эр-Рияду реально важно, чтобы палестинское государство было создано. Действия Саудовской Аравии показывают, что соответствующие заявления — это, скорее, риторика, кроме того, в стране довольно прохладно относятся к идее о палестинской государственности. Это показывают и опросы общественного мнения, и действия властей королевства. Достаточно отметить, что непосредственно в момент столкновения в секторе Газа, в момент высокого напряжения Саудовская Аравия продолжает общение с Израилем и говорит о перспективах заключения с ним мира. Сорок или пятьдесят лет назад, когда шли самые известные арабо-израильские войны, представить себе нечто подобное было невозможно», - сказал эксперт. «Так что в словах Байдена нет ничего нового. По двум государствам он ошибся, а еще по двум – сказал то, что уже было сказано ранее», - добавил специалист.

В обозримом будущем сторонам конфликта на Ближнем Востоке вряд ли удастся прийти к долгосрочному мирному соглашению, считает Каргин.

«Это связано с тем, что единой палестинской силы, которая может вести соответствующие переговоры, не существует. ХАМАС по-прежнему не интегрирован в Организацию освобождения Палестины (ООП). Кроме того, есть ряд палестинских группировок, которые действуют самостоятельно», - заявил он.

Израиль же увязывает приостановку военных действий в секторе Газа с освобождением удерживаемых движением ХАМАС заложников, подчеркнул эксперт.

«Но позиция ХАМАС заключается в том, что там не собираются отпускать всех заложников. А, судя по опросам, если израильское правительство пойдет на прекращение огня без освобождения заложников, то ему наступит конец с политической точки зрения. Так что здесь можно говорить о неком тупике: ХАМАС не планирует освобождать удерживаемых лиц, а без этого Израиль не будет прекращать огонь. Соответственно, в ближайшее время мы, скорее всего, будем наблюдать позиционные бои, затем будет либо штурм последней опорной точки ХАМАС в секторе Газа – города Рафах, что может стать последнем аккордом данного конфликта, либо же Израиль и ХАМАС посредствам оказываемого на них давления все-таки придут к определенной договоренности. Однако пока что последний сценарий не просматривается», - заключил эксперт.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок ранее выразила мнение, что проведение наземной операции в палестинском городе Рафах, расположенном на границе сектора Газа и Египта, поставило бы под угрозу безопасность самого Израиля.