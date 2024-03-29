Байден утверждает, что несколько стран Персидского залива готовы признать Израиль

Несколько государств Персидского залива, включая Катар и Саудовскую Аравию, готов признать Израиль. С таким утверждением выступил лидер США Джо Байден на мероприятии Демократической партии по сбору средств на президентскую кампанию в Нью-Йорке.

"Я работаю с саудовцами и со всеми другими арабскими странами, включая Египет, Иорданию и Катар. Они готовы полностью признать Израиль. Впервые полностью признать Израиль. Но должен быть план действий после Газы, и должен быть путь к решению о двух государствах", - приводит его слова пресс-пул Белого дома.

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По словам Байдена, "это не обязательно должно произойти сегодня, но должен быть прогресс". "Я уверен, что это можно сделать и обеспечить целостность Израиля, безопасность Израиля, когда Израиль может быть сохранен", - добавил он.

При этом речь президента в концертном зале "Радио-сити мюзик-холл" по меньшей мере четыре раза прерывалась протестующими в зале. Снаружи акцию также проводили протестующие против политики администрации США на Ближнем Востоке. В этот же день митинг противников Байдена состоялся и возле Нью-йоркской общественной библиотеки.