Протестующие против ядерной войны с Россией сорвали выступление Байдена

Протестующие против ядерной войны с Россией и конфликта в секторе Газе сорвали выступление президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на журналистский пул Белого дома.

© Luis M. Alvarez/AP

Байден выступал на предвыборном мероприятии в Нью-Йорке, когда на его выступление прибыли протестующие. Один из участников протеста выкрикивал ругательства и оскорбления, освистывая Байдена, а остальные выражали негодование в связи с угрозой "ядерной войны с Россией".

"Многие кричали про "кровь на ваших руках", - сообщили журналисты. Отдельная акция протеста произошла также у здания Radio City Music Hall.

Здесь пожертвования на избирательную кампанию Байдена собирают экс-президенты Барак Обама и Билл Клинтон. До этого предвыборное шоу в Нью-Йорке пополнило бюджет Байдена на рекордные $25 млн. Отмечается, что на этом мероприятии Байден собрал больше средств, чем его оппонент Дональд Трамп за весь февраль.