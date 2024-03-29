В Польше подняли в небо авиацию из-за якобы активности России

Польская авиация и авиация союзных стран были подняты в небо над республикой из-за «интенсивной активности» России на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативное командование ВС Польши.

По этой причине может быть повышен уровень шума, особенно в юго-восточной части страны.

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«Сегодня ночью наблюдается интенсивная активность дальней авиации Российской Федерации, связанная с ракетными ударами по объектам, находящимся на территории Украины», — сказано в сообщении.

Отмечается, что «все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства были запущены, ведется мониторинг ситуации».

На Украине с 6.00 мск объявлена воздушная тревога на всей территории страны.