В Польше подняли в небо авиацию из-за якобы активности России
Польская авиация и авиация союзных стран были подняты в небо над республикой из-за «интенсивной активности» России на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативное командование ВС Польши.
По этой причине может быть повышен уровень шума, особенно в юго-восточной части страны.
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«Сегодня ночью наблюдается интенсивная активность дальней авиации Российской Федерации, связанная с ракетными ударами по объектам, находящимся на территории Украины», — сказано в сообщении.
Отмечается, что «все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства были запущены, ведется мониторинг ситуации».
На Украине с 6.00 мск объявлена воздушная тревога на всей территории страны.
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