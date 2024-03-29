В Днепре, во Львове и в Хмельницкой области произошли взрывы

На территории Украины вновь слышны взрывы. Об этом сообщило агентство "Укринформ". Сообщается, что взрывы раздались в Днепре, во Львове и в Хмельницкой области. До этого взрывы произошли в Хмельницкой области.

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Также сообщалось о взрывах в Киевской области. 29 марта в 6:00 сообщалось, что воздушная тревога объявлена во всех подконтрольных Украине регионах. Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны.

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. До этого журналист британской газеты Evening Standard Роберт Фокс писал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут потерпеть поражение в конфликте с Россией уже к лету, западным странам нужно срочно направить дополнительные средства на помощь Киеву.