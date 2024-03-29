В Норвегии подняли вопрос о расследовании применения Киевом противопехотных мин

Член парламента Норвегии Ингрид Фискаа отправила обращение к правительству с просьбой разъяснить, было ли проведено расследование применения Украиной противопехотных мин. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на письмо к главе норвежского МИД Эспену Барту Эйде.

Еще в прошлом году правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) заявила, что Киев использует в конфликте противопехотные мины. Фискаа напомнила, что Норвегия является членом комитета по контролю за соблюдением Конвенции о запрете противопехотных мин. Парламентарий добавила, что по факту сообщения от правозащитной организации Осло потребовало у Украины доклад по этому вопросу. Это произошло летом прошлого года. Тем не менее до сих пор нет информации, что Киев действительно инициировал соответствующую проверку, указала представительница Норвегии. В связи с этим парламентарий просит главу МИД Норвегии разъяснить, каков статус расследования по этому вопросу.

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"Может ли министр иностранных дел ответить, заявила ли Украина, что будет расследовать утверждения о том, что она использовала противопехотные мины, и обратится ли правительство с этим вопросом к Украине?" — задала вопрос Фискаа.

ООН уже обвиняло Украину в использовании запрещенных пехотных мин. Речь идет о правилах Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, которую Киев ратифицировал в 2005 году. ВСУ подозревают в использовании снарядов во время боев в Изюме в 2022 году.