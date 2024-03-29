Стало известно о воюющих на стороне Украины исламистах

Один из исламистов, воюющих на стороне Украины, подозревается в убийстве британского наемника Дэниела Берка, сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на данные следствия.

По данным издания, 36-летний мужчина пропал в Запорожье в августе 2023 года. В сентябре в Киеве заявили, что обнаружили его тело. Основным подозреваемым по делу является исламист Абдельфетах Нурин, имеющий гражданство Австралии и Алжира. Он воевал на стороне Украины вместе с британским наемником.

Берк приехал на Украину в 2022 году. Его убили выстрелом сзади в голову и шею. Нурин признался в причастности к стрельбе, однако при этом назвал случившееся несчастным случаем. В настоящее время его местонахождение неизвестно.