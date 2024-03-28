В ЕС подняли вопрос о причинах блокировки Западом мирного соглашения по Украине

Члены Европарламента (ЕП) от Австрии Харальд Вилимский и Георг Майер подняли вопрос о причинах, по которым Запад в 2022 году заблокировал мирное соглашение по Украине. Об этом говорится в обращении депутатов к Еврокомиссии (ЕК), с текстом которого ознакомилась «Лента.ру».

© Yves Herman / Reuters

«Премьер-министр Словакии [Роберт Фицо] публично признал, что весной 2022 года Запад заблокировал мирное соглашение о прекращении войны против Украины», — говорится в обращении Вилимского и Майера.

ООН: на Саммите будущего в сентябре могут быть приняты важные для мира решения

В связи с этим они обратились к Еврокомиссии с рядом вопросов относительно усилий Запада по прекращению конфликта на Украине и причинах блокировки мирных соглашений.

«Знала ли Комиссия об этой попытке заключить мирное соглашение? Если да, то какую роль он сыграл в этом процессе? Что активно сделала Комиссия для проведения мирных переговоров между Украиной и Россией — помимо поставок оружия, которое только разжигает конфликт? Ожидает ли Комиссия, что конфликт будет продлен поставками оружия из ЕС? Если нет, то почему?» — поинтересовались члены ЕП.

В ноябре 2023 года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад запретил Киеву вести переговоры с Москвой весной 2022 года. Причина, по ее словам, в том, что переговоры — это путь к миру, деэскалации, «а им это было не нужно». «Они заявляли о необходимости дальнейшего ведения боевых действий», — пояснила дипломат.