ООН: на Саммите будущего могут быть приняты важные для мира решения

ООН рассчитывает, что на Саммите будущего в сентябре будут приняты важные решения, направленные на создание более справедливого миропорядка. Об этом в интервью ТАСС заявил спецпредставитель генсека ООН по Западной Африке и Сахелю Леонардо Сантос Симао.

"В сентябре состоится Саммит будущего. И мы надеемся, что на этом саммите будут приняты решения, которые приведут к лучшему миру, к более справедливому миру, который также создаст более мирный путь, потому что дебаты будут другими", - сказал он, выразив надежду, что политические силы из регионов Севера, Юга, Востока и Запада объединят усилия для построения лучшего для всех мира.

В этом контексте спецпредставитель генсека ООН подчеркнул важность рассмотрения финансовых аспектов и необходимости реформирования международных финансовых институтов, в частности Бреттон-Вудских учреждений, чтобы решить вопрос с предоставлением средств для развития в Африке, а также для решения проблем долга африканских стран, "являющегося еще одним удушающим аспектом для их развития".

Полный текст интервью будет опубликован в 09:15 мск.