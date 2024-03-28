Шольц: спецслужбы ФРГ не знали о готовящемся теракте в Подмосковье

Cпецслужбы Германии не обладали информацией о готовящемся теракте в подмосковном Crocus City Hall. Об этом в интервью газете Märkische Allgemeine Zeitung заявил канцлер ФРГ Олаф Шольца.

«Нет, но у американских спецслужб, вероятно, были зацепки», — сказал Шольц в ответ на вопрос журналиста о том, знала ли немецкая разведка о планах террористов.

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Он также отметил, что предупреждать другие страны, когда США получают такие сведения, является частью политики Вашингтона.

7 марта посольство США в России и МИД Великобритании призвали своих граждан в РФ в течение 48 часов избегать массовых мероприятий. В сообщениях дипломатов отмечалось, что призыв связан с тем, что экстремисты в ближайшее время планируют атаковать крупные скопления людей в Москве, включая концерты.

Нападение террористов на Crocus City Hall в подмосковном Красногорске было совершено вечером в пятницу, 22 марта. По последним данным, в результате трагедии погибли 143 человека. После теракта в российском МИД заявили, что если у США есть или были достоверные данные по произошедшему, их необходимо незамедлительно передать России. В Белом доме настаивают, что США заблаговременно не обладали информацией о готовящемся нападении.