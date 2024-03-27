Трех братьев обвиняемого в теракте в «Крокусе» забрали на допросы

Трех братьев обвиняемого в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» Фаридуна Шамсиддина забрали на допросы. Об этом в среду, 27 марта, сообщила тетя обвиняемого Гулбиби Заргарова.

— Почему он так поступил, что с ним случилось, не знаю... Я сейчас здесь с детьми его братьев, их всех забрали. Не знаю, что делать, как дальше жить, — рассказала она.

Заргарова добавила, что ее племянник поехал в Россию якобы только для того, чтобы заработать деньги, купить землю и построить дом для своей семьи. Он хотел изменить жизнь своей семьи, так как жил в одном доме с тремя братьями и их детьми, передает РИА Новости.

Среди прочего тетя Шамсиддина заявила, что его родственники никогда не могли представить, что он станет террористом.

Журналисты также выяснили, что дом семьи обвиняемого в теракте в «Крокусе» располагается в кишлаке Лойоби в районе города Гиссар. Сам населенный пункт находится в 50 километрах от таджикской столицы. В настоящее время дом остается опечатанным.

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Кроме того, удалось пообщаться с соседкой семьи Шамсидина, которая рассказала, что «всех членов семьи увезли в Душанбе люди в форме».