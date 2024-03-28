ООН выпустила доклад по крушению Ил-76 с украинскими пленными

В ООН не смогли установить обстоятельства крушения над Белгородской областью самолета Ил-76, перевозившего украинских военнопленных. Об этом сказано в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), пишет ТАСС.

© Lenta.ruvk.com / newsbelgorod / Global Look Press

«В отсутствие доступа УВКПЧ не смогло в достаточной степени установить обстоятельства инцидента в соответствии со своей обычной методологией», — констатировали в управлении.

ООН: на Саммите будущего в сентябре могут быть приняты важные для мира решения

Специалисты призвали к «тщательному, беспристрастному и прозрачному расследованию». В управлении считают, что информация о личностях военнопленных «должна быть незамедлительно передана украинским властям».

Военный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области 24 января. Минобороны России сообщило, что на борту находились 65 украинских военнослужащих, которых везли для обмена. Никто из них не выжил. Президент России Владимир Путин указал, что Москва настаивает на международном расследовании катастрофы.

В марте глава РФ поручил Следственному комитету России опубликовать данные расследования крушения Ил-76 под Белгородом.

Ранее уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова заявила, что Россия готова передать Украине тела пленных бойцов, погибших в крушении Ил-76.