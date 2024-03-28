Макрон потребовал пересмотреть соглашение о свободной торговле ЕС и Mercosur

Соглашение о свободной торговле между Евросоюзом и Южноамериканским общим рынком (Mercosur) не учитывает изменения климата и должно быть пересмотрено. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон во время своего визита в Бразилию.

"Обсуждаемое в настоящее время соглашение ЕС - Mercosur является очень плохим договором для всех сторон, - сказал Макрон, выступление которого транслировалось на странице Елисейского дворца в X (ранее Twitter). - Нам нужно новое соглашение, которое было бы более ответственным с точки зрения вопросов развития, а также климата и биоразнообразия".

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Ранее с критикой этого соглашения выступил премьер-министр Франции Габриэль Атталь на фоне многочисленных акций протеста фермеров.

В 2019 году ЕС и Mercosur после 20 лет переговоров подписали торговое соглашение, однако сделка была заморожена, поскольку увеличение масштабов вырубки амазонского леса при экс-президенте Бразилии Жаире Болсонару шло вразрез с позицией стран Евросоюза. После прихода в январе 2023 года к власти Луиса Инасиу Лулы да Силвы, который сразу после избрания анонсировал ужесточение мер борьбы с изменением климата, вопрос о торговом соглашении ЕС и "Меркосур" вернулся в повестку межрегионального сотрудничества. Однако в Европе выдвинули несколько дополнительных требований, касающихся вопросов охраны окружающей среды и делающих де-факто обязательным выполнение их странами "Меркосур".

Mercosur - крупнейшее в Южной Америке торгово-экономическое объединение, основателями которого являются Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. Их совокупная территория составляет почти 72% площади Южной Америки, численность населения достигает 295 млн человек. Объем торгового баланса объединения с остальным миром в 2021 году вырос на 37% по сравнению с 2020 годом и составил около $599 млрд, из которых 57% пришлось на экспорт.

Французский президент находится в Бразилии с официальным визитом с 26 по 28 марта. В качестве основных тем для обсуждения заявлены сотрудничество в целях борьбы с глобальными проблемами, в частности с изменением климата, а также экономические отношения.