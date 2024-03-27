Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер не подтвердил и не опроверг сообщения СМИ, согласно которым заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о возможной отправке военнослужащих на Украину вызвали гнев у американских чиновников.

"У меня нет никакой реакции на это сообщение", - сказал Миллер, комментируя на регулярном брифинге по просьбе журналиста публикацию на упомянутую тему. "И я не стану анонсировать подробности встречи. Но, конечно, мы ясно дали понять, что США не отправят военных на Украину", - добавил он, отвечая на вопрос о том, будет ли обсуждать этот вопрос госсекретарь США Энтони Блинкен во время поездки во Францию и на встрече с Макроном в начале апреля. "И я должен добавить, что, конечно, президент Макрон является руководителем страны, давно являющейся союзником США. Мы продуктивно взаимодействуем с ним по ряду вопросов, включая поддержку Украины", - подчеркнул Миллер. Он не дал однозначного ответа на вопрос о том, выступают ли США против отправки военных других стран на Украину.

Bloomberg: заявления Макрона об отправке войск на Украину вызвали гнев чиновников в США

Как сообщило ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники, американские чиновники были разгневаны указанными заявлениями Макрона, поскольку посчитали, что они могут повысить риск столкновения с Россией.

В конце февраля президент Франции по итогам посвященной Украине конференции, которая прошла в Париже, не стал однозначно исключать возможность отправки сухопутных войск западных стран в зону проведения специальной военной операции. Макрон также заявил, что государства Запада "намерены сделать все, что необходимо", чтобы Россия не смогла одержать верх в этом конфликте.