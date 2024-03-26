В Австрии разгорелись дискуссии о российских подарках полицейским

Австрийцы осудили полицейских, получивших подарки от России
В Австрии разгорелись дискуссии о подарках со стороны российской дипмиссии в Вене в адрес правоохранителей, следивших за порядком у здания посольства в день голосования на выборах президента России 17 марта. Об этом пишет РИА «Новости».
Отмечается, что общественные деятели и политики осудили стражей порядка за то, что они якобы приняли подарки. Вместе с тем, многие жители страны в соцсетях поддержали полицейских. По их мнению, ничего противозаконного они не совершили.
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Кроме того, служащих поддержало управление полиции Вены.
«В конце смены полицейские получили бумажные пакеты с предметами, не представляющими особой ценности», — отметили в ведомстве.
Вместе с тем, управление рекомендовало сотрудникам в дальнейшем «вежливо, но твердо» отказываться от подарков.
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