В Австрии разгорелись дискуссии о российских подарках полицейским

В Австрии разгорелись дискуссии о подарках со стороны российской дипмиссии в Вене в адрес правоохранителей, следивших за порядком у здания посольства в день голосования на выборах президента России 17 марта. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что общественные деятели и политики осудили стражей порядка за то, что они якобы приняли подарки. Вместе с тем, многие жители страны в соцсетях поддержали полицейских. По их мнению, ничего противозаконного они не совершили.

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Кроме того, служащих поддержало управление полиции Вены.

«В конце смены полицейские получили бумажные пакеты с предметами, не представляющими особой ценности», — отметили в ведомстве.

Вместе с тем, управление рекомендовало сотрудникам в дальнейшем «вежливо, но твердо» отказываться от подарков.