Политолог объяснил стремление Бахрейна вступить в БРИКС

Политолог и публицист Игорь Пшеничников в разговоре с Рамблером прокомментировал заявление посла Бахрейна в России Ахмеда Аль-Саати о стремлении страны присоединиться к БРИКС и участвовать в работе объединения, а также объяснил, чем продиктованы соответствующие планы властей государства.

Ранее Аль-Саати отмечал, что Бахрейн пытается участвовать в работе БРИКС и хочет стать частью объединения, но часть документов, необходимых для этой процедуры, еще предстоит доработать.

Стремление Бахрейна в БРИКС – это положительный факт, он в очередной раз подтверждает заявления о том, что на вступление в организацию буквально выстроилась очередь. Сейчас уже всем видно (в особенности странам Ближнего Востока), что Россия строит многополярный мир – ведь все же понимают, кто является лидером в образовании под названием БРИКС. Все понимают, что это не какая-то словесная, а настоящая альтернатива тому однополярному миру, который пытаются удержать Соединенные Штаты. Игорь Пшеничников Политолог, обозреватель телеканала «Царьград»

В Бахрейне видят реальные выгоды от вступления в БРИКС и сотрудничества с РФ, подчеркнул специалист.

«Мир меняется в сторону многополярной архитектуры, и многие страны «глобального Юга» пытаются занять свое место в этом «поезде», который набирает ход. В Бахрейне видят, что гегемон теряет свою силу, что теряет свою силу доллар, поэтому в там предпринимают соответствующие шаги, стараясь занять свое место в новой архитектуре. Эти же цели преследуют все страны, которые пытаются вступить в БРИКС… Никто не делает шагов в ущерб себе, кроме стран Европы, которые пытаются вводить против нас санкции, поэтому можно говорить о том, что потенциальные члены организации видят только светлые перспективы», - отметил эксперт. «Бахрейн – это не последняя страна, которая заявила о своем желании вступить в БРИКС. Мы будем ждать и другие заяви – они последуют уже в ближайшее время», - добавил Пшеничников.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро ранее заявил о желании страны вступить в БРИКС уже в 2024 году.