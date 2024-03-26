Стало известно о возможном вступлении еще одной страны в БРИКС

Бахрейн пытается участвовать в работе БРИКС и хочет стать частью объединения, но часть документов, необходимых для этой процедуры, еще предстоит доработать. Об этом заявил посол Бахрейна в Москве Ахмед Аль-Саати в беседе с РИА Новости.

Он указал, что Бахрейн намеревается полноценно участвовать в работе не только БРИКС, но и других международных экономических и политических организаций.

«Россия сделала все, чтобы мы тоже были в этом объединении, но есть документы, которые еще не готовы для нашего вступления в БРИКС», — заявил он.

Расширение БРИКС названо важнейшим шагом для роста инвестиций

Россия с 1 января 2024 года временно стала председателем БРИКС. По итогам саммита 2023 года было принято решение о приглашении Египта, Эфиопии, Ирана, ОАЭ и Саудовской Аравии.

После этого состав БРИКС расширился до 10 стран с населением в 3,6 миллиарда человек — это почти половина населения Земного шара. На эти государства приходится больше 40% мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.