Болсонару опроверг сообщения о попытке скрыться в посольстве Венгрии

Адвокаты бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару сообщили судье Верховного суда страны Александру ди Мораешу, что считают нелогичными предположения о том, что политик на два дня задержался в венгерском посольстве для прошения убежища. Об этом сообщает G1.

© Adriano Machado/Reuters

"Учитывая отсутствие перспективы превентивного заключения, нелогично предполагать, что визит заявителя (Болсонару. - "Газета.Ru") в посольство иностранного государства был просьбой о предоставлении убежища или попыткой побега. Введение недавних ограничительных мер делает это предположении крайне маловероятным и необоснованным", - следует из текста письма.

До этого министерство иностранных дел (МИД) Бразилии вызвало посла Венгрии в стране Миклоша Халмая, чтобы объяснить двухдневное пребывание находящегося под следствием Болсонару в венгерской дипмиссии. Также газета пишет, что встреча длилась двадцать минут. Бразилию представляла секретарь по делам Европы и Северной Америки МИД Бразилии Мария Луиса Эскорель де Мораиш. Халмай выслушал претензии, но комментариев не дал. Бразилия считает, что этот жест — вмешательство европейской страны во внутренние дела латиноамериканского государства. Накануне Жаир Болсонару подтвердил местному изданию Metropoles сообщение о том, что уже два дня укрывается в посольстве Венгрии в Бразилиа.