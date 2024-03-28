DW: Венгрия запрещала пленным украинцам возвращаться домой

Власти Венгрии шли на подлог для вывоза из России в Будапешт пленных украинцев и впоследствии запрещали им возвращаться домой. Об этом пишет Deutsche Welle (DW). Пленные бойцы ВСУ рассказали изданию, что из России в Будапешт была вывезена группа из 11 украинских военнопленных под предлогом, что все они являются этническими венграми.

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"Венгрия сказала России, что наши бабушки могли быть венгерками, поэтому они забирают своих людей", — пояснил собеседник издания.

Однако, по его словам, из всей группы настоящим этническим венгром был всего один человек. Остальных убедили не возражать, пояснив, что для них это единственная в обозримом будущем возможность оказаться в Европе.

Группу привезли в Будапешт, заселили в гостиницу и попросили не гулять по городу до оформления им документов со статусом беженцев. При этом пленные утверждают, что им было поставлено условие — не возвращаться на Украину до окончания боевых действий, "а то таких обменов больше не произойдет".

Пятеро из 11 членов группы, тем не менее, обратились за помощью в посольство Украины и впоследствии отбыли домой. А подобные операции по вывозу украинских пленных с тех пор, действительно, не повторялись.

26 марта стало известно, что украинские пленные просят их не обменивать из-за страха вновь попасть на фронт.