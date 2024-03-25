В Одессе произошел взрыв

В Одессе прогремел взрыв. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на украинское СМИ.

По данным агентства, в Одесской области объявлена воздушная тревога.

«Слышен звук взрыва», — сообщило украинское СМИ.

При этом пока официальной информации о нем нет.

Ранее сообщалось о сильных взрывах в Киеве. Отмечалось, что звуки были слышны в районе аэропорта Жуляны.

Напомним, что в ночь на 22 марта ВС РФ нанесли массированный удар по военным и энергетическим объектам Украины в ответ на обстрелы российских регионов и попытки прорыва в страну ВСУ. Взрывы прогремели в Ивано-Франсковской, Хмельницкой и Винницкой областях, Харькове и Кривом Роге.