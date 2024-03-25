В Киеве прогремели сильные взрывы

Сильные взрывы прогремели в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Сигнал воздушной тревоги в столице и Киевской области прозвучал в 11:29 мск. После этого в центре украинской столицы раздалось несколько взрывов. Информацию подтвердил мэр Виталий Кличко. Он призвал жителей уйти в укрытие.

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Также ТАСС со ссылкой на очевидцев сообщил, что сильный взрыв прогремел в районе столичного аэропорта Жуляны.

«Со стороны аэропорта мощный взрыв, виден столб дыма», — рассказал один из собеседников агентства.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на украинский телеканал «Общественное», Киевская городская военная администрация сообщила о падении обломков ракеты в Печерском районе столицы. Вызовы экстренных служб поступили в Печерский, Соломенский и Днепровский районы.

Напомним, что ранним утром 22 марта в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога. Взрывы прогремели в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой областях Украины, а также в Харькове и Кривом Роге. Минэнерго страны назвало удары самыми масштабными за последнее время. Минобороны РФ позднее сообщило, что все намеченные цели ударов возмездия поражены.