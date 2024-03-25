Американист Владимир Можегов в разговоре с Рамблером прокомментировал заявление миллиардера Илона Маска об отказе от поддержки Демократической партии США.

В преддверии президентских выборов в Америке Маск заявил, что будет поддерживать республиканцев. «Еще несколько лет назад я 100% голосовал за демократов. Сейчас я думаю, что нам нужна «красная волна» (красный является цветом республиканцев — прим. ред.), иначе Америке наступит конец», — написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

Эксперт подчеркнул, что Маск и ранее высказывался в поддержку республиканцев.

Маск уже фактически заявлял о своем трампизме и объяснял это в своих публикациях. Он говорил, что, мол, это не я стал правым, просто левые стали «слишком левыми», мол, я всегда был демократом, но среди них произошел сумасшедший излом, который «бежит» к коммунизму, к ЛГБТ (признано в РФ экстремистским движением и запрещено) и прочему безумию. Сейчас Маск поддерживает [экс-президента США, кандидата на пост главы государства от Республиканской партии Дональда] Трампа, и чем ближе к финальному этапу выборов, тем больше будет эта поддержка. Владимир Можегов Политолог-американист

После покупки Twitter Маск разблокировал аккаунт Трампа в соцсети, напомнил специалист.

«Маск развязал руки Трампу, а также высказал тому свою поддержку и уважение. У тандема Трамп-Маск самые ясные перспективы. Он принесет определенные очки Трампу, поскольку поддержка Маска дорогого стоит. Маск – это один из самых известных и богатых людей в Америке, у него один из самых раскрученных медийных образов, и когда такой человек выступает за Трампа – это приносит большую пользу предвыборной кампании политика», - сказал Можегов, отметив также, что ранее Маск переехал из ультралиберального штата Калифорния в ультраконсервативный Техас.

Вместе с тем Можегов ответил на вопрос о том, могут ли другие сторонники демократов в США последовать примеру Маска и отказаться от их поддержки.

«Демпартия – это некий идеологический конгломерат, который давно промывает мозги обитателям американских мегаполисов. Таких людей, как Маск, в США немного, и все они в основном уже на стороне республиканцев. Да, Маск уведет какую-то часть сторонников Демпарии к республиканцам, но это будут колеблющиеся люди – такие же, как и он сам. Для части людей его заявления [о выборе в пользу «красной волны»] могут стать определяющим моментом. Однако, думаю, в целом люди в США уже определились со своей позицией по следующим выборам», - заявил эксперт.

В вопросе предстоящих президентских выборов Америка разделена на два лагеря, отметил он.

«Это пигментная и тихая «гражданская война». Часто это проходит прямо по семье: молодые люди с промытыми мозгами голосуют за Демпартию, а люди постарше – за Трампа. При этом некоторые граждане в США считают, что Трамп излишне радикален, и для них заявления Маска о поддержке республиканцев могут стать определенной точкой притяжения», - заключил специалист.

Маск ранее признался в употреблении кетамина и встрече с Трампом.