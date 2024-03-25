Маск назвал единственный шанс для спасения США

Бизнесмен из США Илон Маск в преддверии выборов американского президента заявил, что больше не будет поддерживать Демократическую партию, сообщает РИА Новости.

«Я голосовал за демократов на 100% несколько лет назад. Теперь я думаю, что нам нужна красная волна, или Америке наступит конец», — заявил предприниматель.

Маск назвал условие прекращения существования США как государства

Красный — цвет Республиканской партии, а синий соотносится с демократами. Экс-президент США Дональд Трамп и действующий глава государства Джо Байден являются наиболее вероятными кандидатами от Республиканской и Демократической партий соответственно на предстоящих президентских выборах 5 ноября 2024 года.