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Маск назвал единственный шанс для спасения США

Бизнесмен из США Илон Маск в преддверии выборов американского президента заявил, что больше не будет поддерживать Демократическую партию, сообщает РИА Новости.

Маск назвал единственный шанс для спасения США
© ТАСС
«Я голосовал за демократов на 100% несколько лет назад. Теперь я думаю, что нам нужна красная волна, или Америке наступит конец», — заявил предприниматель.

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Красный — цвет Республиканской партии, а синий соотносится с демократами. Экс-президент США Дональд Трамп и действующий глава государства Джо Байден являются наиболее вероятными кандидатами от Республиканской и Демократической партий соответственно на предстоящих президентских выборах 5 ноября 2024 года.

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