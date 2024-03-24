Посол РФ: власти Австралии не сочли нужным осудить теракт в "Крокус Сити Холле"

Власти Австралии не посчитали нужным осудить теракт в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл". Об этом заявил посол России в Канберре Алексей Павловский, сообщает ТАСС.

"Правительство Австралии не сочло нужным публично осудить варварский террористический акт и выразить соболезнования пострадавшим", — сказал дипломат, добавив, что ранее власти страны постоянно выступали с заявлениями и комментариями о происходящем в России.

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Павловский подчеркнул, что рядовые австралийцы и выходцы из России обращаются в российские диппредставительства со словами сочувствия и поддержки. У здания генконсульства РФ в Сиднее создан импровизированный мемориал, посвященный пострадавшим от рук террористов, куда люди несут цветы и свечи, отметил посол. 22 марта вооруженные мужчины ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске.

Они открыли огонь по зрителям. После этого преступники подожгли здание. Позже Белый дом осудил теракт в "Крокусе". Там отметили, что группировка "Исламское государство" представляет угрозу для всех.