К «Крокусу» прибыла тяжелая техника для расчистки завалов

На место пожара в "Крокус сити холле" прибыла тяжелая техника. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. В ведомстве уточнили, что машины необходимы для разборки поврежденных зданий и расчистки завалов.

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В обратили внимание, что спасатели уже успели разобрать свыше 90 кубических метров завалов на месте происшествия в Красногорске. К работе привлекли аэромобильные группировки центра "Лидер" и отряда "Центроспас" МЧС России. В их составе — робототехнические комплексы и кинологические расчеты. На горячую линию ведомства уже поступило около 1 300 обращений. До этого в пресс-службе компании "Крокус интернешнл", которая владеет концертным залом в Красногорске, заверили, что планируют восстановить объект.

В организации выразили соболезнования всем, кто потерял родных и близких. Накануне МИД России ответил на обвинения президента Украины Владимира Зеленского после теракта в "Крокусе"