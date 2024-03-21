ЕС начнет переговоры по членству с Боснией и Герцеговиной

Главы стран Евросоюза приняли решение начать переговоры о членстве в объединении с Боснией и Герцеговиной. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель, передает «РИА Новости».

По его словам, в связи с принятием данного решения Евросовету «предстоит серьезная работа».

Ранее американские СМИ прогнозировали начало переговоров о вступлении Боснии и Герцеговины в ЕС только к июню, поскольку официально это сделать можно только при условии одобрения со стороны всех 27 членов объединения. БиГ стала официальным кандидатом на вступление в союз 15 декабря 2022 года.