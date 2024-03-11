Названа возможная дата начала переговоров о вступлении БиГ в Евросоюз

Еврокомиссия может объявить о начале переговоров о вступлении Боснии и Герцеговины в Евросоюз 12 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американское СМИ.

Предполагается, что на заседании во вторник ЕК предложит рамки переговоров, которые установят базовые принципы для вступления страны в ЕС. В Еврокомиссии дали положительную рекомендацию началу обсуждений данного вопроса.

Напомним, что для официального начала вступления в Евросоюз Боснии и Герцеговины все 27 членов объединения должны одобрить ее кандидатуру. При этом в американском СМИ считают, что до июньских европейских выборов это вряд ли произойдет.

Босния и Герцеговина стала официальным кандидатом на членство в ЕС 15 декабря 2022 года.