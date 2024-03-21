Филиппо заявил, что над Макроном «смеется весь мир»

Французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что над президентом страны Эммануэлем Макроном «смеется весь мир». Об этом он написал в социальной сети X.

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Таким образом Филиппо прокомментировал фотографию, на которой Макрон боксирует с грушей. В своем сообщении политик показал несколько статей из разных стран, в которых обсуждалось фото с тренировки французского лидера.

«Германия, Бельгия, Австрия… Во всем мире смеются над Макроном и его фотографиями, обработанными в стиле “Рокки”», — написал он.

Ранее Филиппо призвал французов выйти на марш против Макрона.