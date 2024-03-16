Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что французам пора выйти на марш, чтобы выразить своё несогласие с агрессивной антироссийской риторикой президента Эммануэля Макрона.

Об этом он написал в социальной сети X.

«После бредовых комментариев, сделанных Макроном Безумным прошлой ночью, наше место — в этом национальном марше против войны!» — сказал политик.

Ранее Филиппо после интервью Макрона призвал сказать правду о конфликте на Украине.

Франция начала создавать альянс стран для отправки войск на Украину

Также пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил уверенность, что Франция косвенно принимает участие в украинском конфликте.