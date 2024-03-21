Бывший генерал ВСУ раскритиковал Зеленского

Генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что Владимир Зеленский не сможет переломить ситуацию в конфликте с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местное телевидение.

По мнению Кривоноса, положение ВСУ не наладится даже после новой мобилизации. Бывший генерал считает, что важнейшую роль в зоне боевых действий имеет способность государства обеспечить военных необходимыми ресурсами, но команда Зеленского, по словам Кривоноса, с этой задачей не справляется.

«Гражданам Украины нужно четко понять, что, когда мы получаем в таком ракурсе эту информацию (о новой мобилизации на Украине — прим. ред.), то этот вопрос может и улучшить ситуацию, но не изменит ее существенно в нашу пользу. Перелома не будет», — заявил он.

Ранее глава военного комитета НАТО заявил, что Украина должна провести новую мобилизацию.