Глава комитета НАТО заявил, что Украина должна провести новую мобилизацию

Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что Украина должна в ближайшее время провести дополнительную мобилизацию. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление он сделал во время выступления на форуме по безопасности в Киеве. При этом Бауэр отметил, что понимает, как трудно будет объяснить эту меру простым украинцам.

«Вам нужны не только гранаты, вам нужны люди, чтобы заменить погибших и раненых. А это означает мобилизацию. Я понимаю, как непросто убедить людей в либеральной демократии», — заявил он.

Ранее бывший спикер украинской Рады заявил, что в бюджете страны нет денег на новую мобилизацию.