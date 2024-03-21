Россию не пригласили к работе над Кодексом поведения в соцсетях от ООН

Пресс-секретарь постпредства России в ООН Евгений Успенский заявил, что организация не пригласила российские институты к работе над кодексом поведения в соцсетях. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По мнению Успенского, идея разработки такого кодекса является хорошей инициативой, но реализация вызвала у пресс-секретаря вопросы.

«Генсек ООН распространил доклад о проделанной за прошлый год работе в информационной сфере, где особое внимание привлекла инициатива по созданию нового документа - Кодекса поведения, призывающего страны использовать только достоверную информацию в соцсетях», — рассказал он.

Успенский также задал вопрос о том, почему к работе над кодексом не привлекались специалисты из России, непосредственно авторам инициативы. По его словам, в ответ он получил заявление о том, что работа над кодексом идет в Нью-Йорке и специалистам из ООН удобнее работать с теми, кто находится рядом с этим городом.

«Получается, документ будет международным, а составляется избранным кругом авторов. Ну что, значит, будем добиваться его адаптации к интересам всех сторон, а не только тех, которые "поближе"», — подытожил он.

Ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва не согласна с приглашением на заседание СБ ООН по Украине представителей Польши, Италии, Румынии и Эстонии.