Россия не согласна с приглашением на заседание СБ ООН по Украине представителей Польши, Италии, Румынии и Эстонии. Об этом заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Как показывает практика, никакой добавленной стоимости выступления членов ЕС в дискуссию не вносят. Это из раза в раз написанные под копирку тезисы в русле общей позиции ЕС и НАТО», – заявил Полянский.

Полянский обвинил Запад в попытке вмешательства во внутренние дела РФ

Непонятных представителей пригласила Япония, являющаяся сейчас председателем в Совете безопасности ООН.

Ранее «СП» писала о том, что если США откажутся помогать Украине, Киев будет действовать по «плану Б».