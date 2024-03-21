В Европе произошел новый неожиданный раскол из-за Украины

Конфликт вокруг Украины стал поводом для раскола между правительствами Чехии и Словакии, сообщает Washington Post.

Как пишет издание, двум странам всегда удавалось сохранять теплые братские отношения, однако разногласия в вопросе поддержки Киева привели к беспрецедентному разрыву. Возникшее напряжение между лидерами двух государств продиктовано внутриполитической борьбой, поскольку главный политический оппонент премьер-министра Чехии Петра Фиалы придерживается пророссийского курса, как и лидирующий по результатам опросов кандидат в президенты Словакии Петер Пеллегрини.

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С одной стороны, чехи инициировали план доставки крайне необходимых артиллерийских снарядов на передовую линию Украины, закупая боеприпасы из арсеналов стран по всему миру. С другой стороны, премьер-министра Словакии Роберта Фицо, популист и премьер-министр, проработавший четыре срока, который вернулся к власти в конце прошлого года, приостановил военную помощь Украине после проведения кампании за то, чтобы не посылать в Киев «еще одну пулю». Он неоднократно призывал закончить войну значительными уступками Украины России.

Пропасть между двумя правительствами увеличилась после того, как Прага приостановила традицию неформальных совместных заседаний кабинета министров с Братиславой после встречи министра иностранных дел Словакии и его российского коллеги Сергея Лаврова. Самопровозглашенная «суверенная» внешняя политика Фицо аналогична позиции его союзника в Венгрии, нелиберального премьер-министра Виктора Орбана, который имеет тесные отношения с президентом России Владимиром Путиным. Фицо не играл такой же упрямой роли, как Орбан, на уровне Европейского Союза, но, тем не менее, нарушил тенденцию европейских соседей Украины, искренне поддержавших ее оборону, говорится в статье.