Посольство России призвало Австралию сосредоточиться на своих проблемах

Политикам Австралии необходимо сосредоточиться на проблемах собственной страны и воздержаться от попыток поставить под сомнение честность и демократичность прошедших президентских выборов в РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление российского посольства в этой стране.

Так дипмиссия отреагировала на заявления главы МИД Австралии, который отказался признать итоги выборов в РФ.

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«В отличие от "либеральных демократий" вроде Австралии, где, например, премьер-министром может стать и нередко становится человек, за которого никто не голосовал, возглавить российское государство невозможно иначе как получив поддержку избирателей на всеобщих прямых выборах», — указало посольство.

Отмечается, что «неприемлемая по тону и содержанию» попытка официальной Канберры поставить под сомнение честность и демократичность российских выборов оскорбительна для миллионов российских граждан, в том числе и проживающих в Австралии, «недвусмысленно выразивших свою суверенную волю».

Дипмиссия призывает австралийских политиков сосредоточиться на проблемах собственной страны, в том числе - в свете международных обязательств Канберры в области свобод и прав человека.

Президентские выборы в России состоялись 15-17 марта. По последним данным Центризбиркома, после обработки 100% протоколов УИК действующий глава государства Владимир Путин набрал 87,28% голосов.