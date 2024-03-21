Бывший президент Украины Петр Порошенко обвинил действующие власти страны в недостаточно помощи украинской армии. Свою критику он высказал в ходе заседания Верховной Рады, передает РИА Новости.

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По словам политика, парламентарии «оторвались от земли» и не включает в повестку дня действительно острые вопросы.

«Я вернулся с Востока, где десять бригад получили от нас то, что не дает государство. Так вот: земля горит на всем протяжении — от Купянска аж до Херсона», — сказал Порошенко.

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Особенное недовольство у него вызвала работа правительства по возведению фортификационных сооружений для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Бывший украинский лидер отметил, что в эксплуатацию было введено меньше десяти процентов. По мнению Порошенко, парламент страны теряет свою контрольную конституционную функцию.

До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) признал, что в украинской политике царит «бардак и кризис», раскритиковав работу украинского парламента, в частности неспособность Рады проработать законопроект о мобилизации.

13 марта майор ВСУ в отставке Игорь Лапин высказывал мнение, что украинские войска будут десятилетиями реализовывать инициативу по восстановлению границ 1991 года.

Ранее на Украине заявили о разочаровании в танках Abrams.