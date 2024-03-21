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NI: Киеву необходимо как можно скорее начать переговоры с Россией

Украине необходимо как можно скорее приступить к переговорам с Россией, так как в противном случае ее позиции могут ослабеть из-за отсутствия поддержки со стороны США. Об этом предостерег обозреватель из американского журнала National Interest Харрисон Касс.

NI: Киеву необходимо как можно скорее начать переговоры с Россией
© Gleb Garanich/Reuters

По мнению Касса, в конечном итоге американские налогоплательщики и их политические представители поймут, что поддержка Украины не приносит значительных стратегических выгод. Он утверждает, что в таком случае Киев будет вынужден начать переговоры с Москвой, находясь в невыгодном положении. Обозреватель считает, что новое наступление украинской армии окажется неудачным и лишь нанесет ущерб Киеву.

Он также призывает американские власти размышлять о целесообразности продолжения конфликта с Россией. По его мнению, руководство США должно оказать давление на Украину для того, чтобы та начала переговоры с Москвой.

"Пришло время завершить конфликт на Украине", — подчеркивает автор материала.
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