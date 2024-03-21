Салливан заверил Зеленского в поддержке США

Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что провел встречу с помощником американского лидера по национальной безопасности Джейком Салливаном, сообщает РИА Новости.

Она состоялась в Киеве. По его словам, речь шла о продолжении поддержки Украины со стороны Вашингтона и подготовке к Глобальному саммиту мира. Отмечается, что Салливан заявил «об абсолютно несомненной поддержке со стороны США, о двухпартийной поддержке».

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Украинский политик также отметил, что в ходе встречи обсуждалась подготовка к саммиту Североатлантического альянса. Ермак поблагодарил американские власти за боеприпасы на 300 миллионов долларов.

Ранее издание Washington Post сообщало, что Салливан тайно посетил украинскую столицу, чтобы убедить в поддержке Вашингтоном Украины на фоне проблем с утверждением Конгрессом США нового запроса на военную помощь со стороны Белого дома. Целью визита было подтверждение поддержки властей США Украины.

Американский Конгресс до сих пор не согласовал новый запрос о помощи Киеву, администрация США сообщала, что исчерпала возможности по передаче военных средств еще в декабре 2023 года.