Президента США Джо Байдена удалось уговорить снять флаги ЛГБТ* (запрещенная в России экстремистская организация) с американских посольств за границей. Об этом сообщило Bloomberg.

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«Спикер палаты представителей США Майк Джонсон в ходе дискуссий по финансированию части федеральных ведомств договорился с Белым домом о запрете на вывешивание ЛГБТ*- флага над американскими посольствами», — передает агентство, ссылаясь на свои источники.

Также под запрет попало знамя Конфедерации и флаг сторонников Дональда Трампа «Снова сделаем Америку великой».

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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что появление флага ЛГБТ*- сообщества в посольстве США в Москве говорит о том, кто там работает. Он добавил, что в стране принят закон, который запрещает пропагандировать гомосексуальные ценности.

*Верховный суд Москвы признал ЛГБТ-движение экстремистской организацией, запретив его на территории Российской Федерации. Это произошло 30 ноября 2023 года.