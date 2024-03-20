Стало известно о тайном визите в Киев помощника Байдена по нацбезопасности

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан посетил с визитом Киев. Об этом сообщает Reuters.

Во время визита Салливан провел встречу с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. По словам Салливана, США смогут в ближайшем будущем выделить Украине крупный пакет помощи.

«Со своей стороны мы уверены, что сможем сделать это. Мы передадим Украине эту помощь», — заявил он.

При этом помощник американского президента не назвал конкретных сроков отправки помощи. Салливан добавил, что администрация президента США рассчитывает, что ей не нужно будет использовать альтернативные механизмы для выделения Украине новых средств. Кроме того, он также признал, что процесс выделения помощи уже сильно затянулся.

Секретарь СНБО Украины нецензурно оскорбил спецпредставителя КНР

«Я уверен, что мы реализуем план “А”. Мы заручимся уверенной поддержкой пакета помощи Украине со стороны обеих партий в Палате представителей и выделим эти средства», — пообещал он.

Ранее в Конгрессе США предложили идею займов для Украины.