В Конгрессе США рассматривают идею займа для Украины

Конгрессмены от Республиканской партии ведут активные дискуссии о возможном предоставлении Украине денежных средств в виде займа, пишет Politico.

По данным газеты, парламентарии США на протяжении нескольких месяцев не могут найти компромисс по вопросу о выделении денег Украине, Тайваню и Израилю.

На фоне этого, республиканцы и демократы выступают с различными инициативами, как пакетного, так и раздельного характера.

Так, республиканцы предложили оформить для Украины низкопроцентный или беспроцентный кредит в размере около $12 млрд.

По их мнению, этот вариант может быть приемлем как для Палаты представителей, так и для США. Кроме того, его может одобрить 45-й президент США Дональд Трамп, ранее неоднократно выступавший против безвозмездных ассигнований.

Напомним, что ранее конгрессмены выступили с инициативой о выделении партнерам США $106 млрд. Большую часть этой суммы планировалось направить Киеву.