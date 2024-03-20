Шольц: Россия не так сильна, как кажется

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Кремлю не стоит надеяться на прекращение поддержки Украины странами Запада, а Россия «не так сильна, как кажется». Об этом сообщает Tagesschau.

Такое заявление Шольц сделал перед саммитом лидеров стран Евросоюза. По его словам, Германия будет оказывать помощь Украине столько, сколько будет нужно. Он также добавил, что Украина не примет «продиктованный мир», который будет противоречить ее интересам.

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«Россия не так сильна, как кому-то сейчас кажется. <...> И если президент России думает, что ему стоит просто переждать и наша поддержка ослабнет – тогда он просчитался», – заявил он.

Ранее Шольц заявил, что у будущего палестинского государства не должно быть своей армии.