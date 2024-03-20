Шольц выступил за создание палестинского государства без армии

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что у будущего палестинского государства не должно быть собственных вооруженных сил. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление он сделал во время выступления в нижней палате немецкого парламента. По мнению Шольца, мир между Израилем и Палестиной возможен только через создание двух государств, однако у палестинской стороны в будущем не должно быть армии.

«Разумеется, (мир должен быть достигнут — прим. ред.) путем переговоров. И ясно, что речь идет о государстве, у которого не будет своих вооруженных сил», — заявил он.

Помимо этого Шольц также добавил, что в будущем Палестинская национальная администрация должна будет пройти через определенные реформы. Он напомнил, что выборы в этот орган не проводятся уже 17 лет, что не позволяет назвать администрацию легитимной.

Ранее Нетаньяху заявил, что испытывает давление со стороны США из-за своего нежелания признавать палестинское государство.