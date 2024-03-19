В Париже прокомментировали слова Нарышкина о французских военных

Слова главы Службы внешней разведки Сергея Нарышкина о подготовке Францией военного контингента для отправки на Украину являются «безответственной провокацией». Такое заявление сделали в Минобороны республики, передает «Коммерсантъ».

Ранее директор СВР России Сергей Нарышкин сообщил, что Франция готовит военный контингент в примерно две тысячи человек для отправки на Украину.

«Маневр, организованный Нарышкиным, еще раз иллюстрирует систематическое использование Россией дезинформации», — прокомментировали это в Минобороны республики.

Во французском ведомстве отметили, что считают такие провокации «безответственными».

Нарышкин рассказал о планах Франции отправить на Украину военных

Ранее в ООН, комментируя слова Нарышкина, заявили, что не могут подтвердить информацию о подготовке Францией военного контингента для отправки на Украину. Несмотря на это представитель генсека организации Фархан Хак призвал «все страны делать все возможное для деэскалации ситуации».