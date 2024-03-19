В ООН не подтвердили информацию о планах Франции отправить военных на Украину

Представитель генсека ООН Фархан Хак, комментируя сообщение о подготовке Францией военного контингента для отправки на Украину, заявил, что не может подтвердить эту информацию. Его слова приводит ТАСС.

Ранее директор СВР России Сергей Нарышкин сообщил, что Франция готовит военный контингент в примерно две тысячи человек для отправки на Украину.

«Я не могу подтвердить эту информацию. Так что у меня нет конкретного комментария об этом. Но мы призываем все страны делать все возможное для деэскалации ситуации», — прокомментировал это Хак.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Париж сделает все, чтобы Россия «не выиграла эту войну». По его словам, главы западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но пока не пришли к соглашению по этому вопросу, однако «ничего исключать нельзя». При этом часть стран сразу после этого поспешила заверить, что не станет отправлять своих военных в Киев. В частности, об этом сказали в Риме, Берлине, Вашингтоне и Лондоне. Позже Макрон заявил, что Париж никогда не возьмет на себя инициативу в боевых действиях на Украине и не организует наступление.