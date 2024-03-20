Трамп обвинил нелегальных мигрантов в гибели США

США умирают из-за наплыва нелегальных мигрантов, которые захватывают страну. Такое мнение выразил во вторник экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

"Наша страна умирает. Нашу страну захватывают. Это вторжение. Наша страна захвачена этими людьми [нелегалами]. Никто даже не знает, кто они и откуда", - сказал Трамп журналистам в штате Флорида после того, как он проголосовал на праймериз (первичных выборах). Он отметил, что в страну уже прибыли около 15 млн нелегальных мигрантов.

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"Многие из этих людей - преступники <...>. Никогда еще не было такого президента [как Джо Байден], который причинил стране такой вред. Он худший президент, который у нас когда-либо был. И я с нетерпением жду [выборов] 5 ноября", - добавил Трамп.

Экс-президент уточнил, что на праймериз во Флориде он проголосовал за себя.

Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост президента США. Действующий глава государства Джо Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Таким образом, борьба предсказуемо развернется между теми же кандидатами, что и четыре года назад, когда Байден одержал победу над Трампом, добивавшимся переизбрания на высший государственный пост. Выборы президента США пройдут 5 ноября.