Трамп заявил, что с Путиным можно вести переговоры по Украине

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что с главой России Владимиром Путиным можно вести переговоры по Украине. Его слова приводит «РИА Новости».

Трамп отметил, что во время своего президентства хорошо ладил с Путиным.

«Да, он такой», — ответил экс-глава США на вопрос о том, пойдет ли лидер РФ на переговоры по Украине.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что в случае своей победы на грядущих в США президентских выборах разрешит украинский конфликт с помощью переговоров. Более того он уверен, что если бы он до сих пор занимал этот пост, то этот конфликт не произошел.

Президентские выборы в США пройдут в ноябре 2024 года. Главными претендентами на победу являются Трамп и действующий американский глава Джо Байден.