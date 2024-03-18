Япония воздержалась от комментариев по поводу выборов в РФ

Правительство Японии не комментирует президентские выборы в России, однако не признает их на территориях, которые в Токио считают украинскими. Об этом заявил генсек японского кабмина Ёсимаса Хаяси.

"Мы воздерживаемся от комментариев относительно прошедших в России выборов", - сказал он, отвечая на вопрос о прозвучавшей в США, Великобритании и других странах критике выборов.

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Вместе с тем Хаяси повторил, что в Токио считают вхождение некоторых территорий в состав России нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины. Конкретные регионы при этом он не назвал. По словам Хаяси, "по этой же причине" Япония не признает голосование в этих регионах. Он добавил, что эта позиция была выражена в совместном заявлении лидеров G7 в феврале. Эту же позицию ранее повторял как сам Хаяси, так и глава МИД Ёко Камикава.

Хаяси добавил, что Токио продолжит оказывать помощь Киеву и сохранять санкции против Москвы, которые в РФ неоднократно называли нелегитимными и неэффективными. Вместе с тем, касательно некоторых вопросов, в том числе рыбного промысла, добавил генсек кабмина, Япония и Россия должны действовать как страны-соседи. Хаяси также повторил, что Токио продолжит придерживаться политики "решения проблемы северных территорий и заключения мирного договора" с Россией.